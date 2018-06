Patrik Eler kehrt zu Wacker Innsbruck zurück

Bundesligist Wacker Innsbruck hat am Donnerstag die Verpflichtung von Patrik Eler vermeldet. Der 27-Jährige Slowene kickte in der vergangenen Saison beim französischen Zweitligisten Nancy. Die Spielzeit davor war der Stürmer bereits bei den Tirolern engagiert, brachte es dabei auf 24 Tore und wurde Torschützenkönig sowie als bester Spieler der Sky Go Erste Liga ausgezeichnet.