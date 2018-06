Pensionist (89) wurde von Wagen mitgeschleift

Ein 30-jähriger Kärntner hat am Donnerstag einen 89-Jährigen in Nikolsdorf in Osttirol beim Rückwärtsfahren mit seinem Firmenfahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Der Pensionist wurde daraufhin vom Wagen einige Meter mitgeschleift, berichtete die Polizei. Der 89-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen werden.