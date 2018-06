ÖFB-Rekord! Erstmals Zehn über zehn Millionen

Wenngleich Marktwert und Transfersumme zwei Paar Schuhe sind, so ist die Entwicklung höchst positiv einzustufen: „Die Zahlen haben auch Einfluss auf das internationale Ansehen unseres Teams“, analysiert ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer, der sich über bereits 10.000 verkaufte Abos für die Nations-League-Heimspiele gegen Nordirland und Bosnien freuen darf. „Ich wünsche den Spielern, dass sie von den gestiegenen Werten profitieren.“ Wobei sechs der zehn Wertvollsten schon jetzt in der deutschen Bundesliga zu finden sind, drei in der Premier League spielen. Ein einziger ist in der heimischen Liga aktiv: Salzburgs Xaver Schlager, der mit 20 Jahren auch unser jüngstes 10-Millionen-Ass ist.