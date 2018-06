Gletscher-Sommer-Skitour

Bergführer Rudi Preimel ist ein Vollprofi und unzählige Kärntner Bergretter, die selbstlos ausrücken und helfen, wenn andere in den Bergen in Not geraten sind, hat der 56-Jährige bereits ausgebildet. Denn der Kolbnitzer ist nicht nur weltweit seit 30 Jahren als Bergführer unterwegs, sondern auch der Landesausbildungsleiter der Kärntner Bergrettung.