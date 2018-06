Feuerwehr im Großeinsatz: Ein Toter, 3 Verletzte

Ein Todesopfer und drei Verletzte haben in der Nacht auf Mittwoch zwei Brände in den Wiener Bezirken Penzing und Margareten gefordert. In der Hernstorferstraße war in einer Wohnung im vierten Stock eines Hauses kurz vor 21.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. „Ein Mann konnte nur mehr tot geborgen werden“, teilte die Feuerwehr mit. In der Grüngasse erlitt ein Säugling eine Rauchgasvergiftung.