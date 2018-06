Australien geht landesweit gegen Belästigung vor

Kosten in Millionenhöhe

Laut Frauenministerin Kelly O‘Dwyer soll die „weltweit erste“ Untersuchung dieser Art rund eine Million australische Dollar (rund 600.000 Euro) kosten. Sie kenne kein anderes Land, das das Problem so umfassend untersuche. Nach Angaben der Regierung haben mehr als 20 Prozent aller Menschen über 15 Jahre in Australien schon sexuelle Belästigung erlebt. Davon hätten sich 68 Prozent aller Fälle am Arbeitsplatz ereignet.