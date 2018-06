Suche nach dem verlorenen Paradies

Die „Electrifying“-Tour, die am 28. Juli in Lunz am See startet, führt den Südtiroler und seine Combo auch nach Salzburg. „Wir werden neben Saalfelden am 12. Oktober im Großen Festspielhaus auftreten. Ich freue mich sehr darauf, zudem es eine ausgezeichnete Akustik sowie einen ganz speziellen Rahmen bietet“, so Pixner, der u.a. auch in der Elbphilharmonie, dem Wiener Konzerthaus oder dem Brucknerhaus für elektrifizierende Momente sorgen wird. Die Bühnenshow wird nämlich von reichlich bewegten Bildern und Projektionen begleitet. „Wenn man das Privileg hat, in den größten und schönsten Konzerthäusern aufzutreten, reicht es nicht mehr nur zu viert auf der Bühne zu sitzen, es braucht eine optische Aufwertung.“