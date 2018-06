Auf Linz und Steyregg rieselt weit weniger Staub

Ein Gramm Staub pro Quadratmeter und Tag, so hoch war mal (1969/70) die Staubbelastung in Linz, vor allem rund um die Großindustrie. Doch die Unternehmen haben in den vergangenen Jahrzehnten ihre Hausaufgaben gemacht, wie auch der neueste Jahresbericht 2017 über den Staubniederschlag untermauert. Auch die Schwermetallbelastung des Staubs ist massiv zurückgegangen.