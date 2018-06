Frau wollte Mädchen (2) auf Spielplatz entführen

Eine 44-jährige Rumänin hat am Montagvormittag im obersteirischen Bruck an der Mur ein zweijähriges Mädchen an sich zu nehmen versucht, um es, wie sie später in der Einvernahme sagte, zu retten. Die Mutter habe dem Kind nämlich ein mysteriöses Getränk verabreicht. Die Rumänin dürfte geistig verwirrt sein und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.