Platzsturm lässt Frosinones Aufstieg wackeln!

Riesenskandal in Italien, wo das Aufstiegsspiel zwischen Frosinone und Palermo zu einem Eklat führte. In der 96. Minute erzielte Camillo Ciano das alles entscheidende 2:0 für die Gastgeber. Danach hätte Palermo noch um den Anschlusstreffer angreifen können, der sie in die Verlängerung gerettet hätte, aber die Zuschauer durchbrachen die Stadionsperren und stürmten auf das Feld. Eigentlich ist also Robert Guchers Ex-Klub Frosinone in die Serie A aufgestiegen, Palermo aber legte eine Berufung ein. Die Geschichte könnte also noch lange weitergehen.