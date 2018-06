So viele Krokodile mussten für Beckham sterben

317 Rinder für Schuhe und Stiefel

Vor Kurzem erst erklärte Victoria Beckham in einem Interview: „Verschiedene Anlässe erfordern unterschiedliche Schuhoptionen.“ Und die 44-Jährige kann wahrlich auf eine große Auswahl an Pumps, Stiefeln und Co. zurückgreifen. Laut „Daily Mail“ trug die Designerin allein im letzten Jahr 100 unterschiedliche Modelle, in den letzten zehn Jahren wären dies dann unglaubliche 1000 Paar. Pro Kuh, so die Expertenrechnung, gehen sich etwa 15 Pumps oder zwei Paar Stiefel aus. Angenommen, ein Drittel von Poshs immenser Schuhsammlung besteht aus Stiefeln, der Rest aus High Heels, dann wurden etwa 317 Rinder getötet, um ihren Schuhschrank zu füllen.