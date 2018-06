Wenn das Pickerl fehlt, kommt jetzt die Polizei

„Aktion scharf“ in der Steiermark

In der Steiermark wird das als - bis jetzt - einziges Bundesland so gehandhabt, in Bruck-Mürzzuschlag scheinbar als „sofort auszuführendes Muss“ ausgelegt. Dort tauchte die Polizei nämlich zwei Tage nach einem Prüftermin bei einer Werkstatt auf, um die Kennzeichen eines Pkw-Anhängers, dessen Bremslichter defekt waren, einzukassieren. Was sauer aufstößt: „Die Betroffenen bekommen fast keine Möglichkeit, den Mangel zu beheben. Viele Teile muss man ja bestellen, das dauert“, kritisiert ein betroffener Kfz-Mechaniker.