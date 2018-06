Ehefrau beleidigt: Schlägerei unter Lkw-Fahrern

Samstagabend gegen 20.40 Uhr kamen sich in Ranshofen (Innviertel) zwei Lkw-Fahrer in die Haare. Grund für die Schlägerei am Parkplatz eines Firmengeländes? Ein 47-jähriger rumänischer Kraftfahrer soll die Ehefrau des 32-jährigen Polen beleidigt haben.