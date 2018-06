Ivona Dadic verpasst Rekord nur hauchdünn

Kein EM-Ticket für Strametz

Für Katrin Strametz wurde es allerdings nichts mit einer EM-Teilnahme. Die Steirerin, die am Sonntag noch eine tolle Bestleistung im Speewurf erzielte (44,02 m), kam als starke Achte auf insgesamt 5864 Punkte und konnte damit nicht mehr U20-Weltmeisterin Sarah Lagger vom dritten österreichischen EM-Platz verdrängen. Lagger hatte in Goetzis 6156 Punkte vorgelegt und ist jetzt neben Dadic und Verena Preiner (beide schon durch ihre Vorjahrsleistungen qualifiziert) in Berlin am Start. Zuvor startet Lagger noch bei der U20-WM in Tamrpere im Juli, wo sie Titelverteidigerin ist. Österreich ist im Siebenkampf eine Macht!