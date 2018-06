Alle Tore und Highlights von Kroatien vs. Nigeria!

Kroatien hat sich bei der Fußball-WM in Russland im Kampf um den Achtelfinal-Einzug in eine gute Position gebracht! Die Kroaten besiegten Nigeria am Samstagabend in ihrem Auftaktspiel mit 2:0 (1:0) und setzten sich in Gruppe D an die Tabellenspitze. Favorit Argentinien war zuvor nicht über ein 1:1 gegen WM-Debütant Island hinausgekommen. HIER im VIDEO gibt’s alle Highlights der Partie zu sehen!