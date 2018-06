Eva Longoria trauert um ihren geliebten Hund

Liebevoll drückt Eva den geschwächten Vierbeiner an ihre Brust. Daneben schreibt sie: „Der Tag, den ich gefürchtet habe, ist gekommen. ,Jinxy‘ ist beim Tierarzt in meinen Armen gestorben. Er hatte einen Schlaganfall, von dem er sich einfach nicht erholen konnte. Er war 15 Jahre alt (96 in Hundejahren) und er hat all die Jahre mit viel Liebe und Gelächter gefüllt. Er war mein Baby, bevor dieses Baby in meinen Bauch kam. Ich bin so traurig, aber weiß, dass er jetzt keine Schmerzen mehr erleiden muss. Jeder, der mich gekannt hat, kannte ,Jinxy‘. Er wird von vielen vermisst werden. Ich liebe dich, ,Jinxy‘.“