Rotes Kreuz erspart Steirern 77 Millionen Euro

Neue Landeszentrale gesucht

Es gibt auch große Pläne für die nahe Zukunft: „Die Gebäudesituation in der Merangasse ist schon lange an die Grenze des Machbaren angelangt. Nun ist es an der Zeit, eine neue, moderne Landeszentrale zu finden, in dem alle Leistungsbereiche in einem Haus untergebracht werden“, so Weinhofer. „Zwei Grundstücke in Graz wurden gefunden, nun gilt es, in Bälde zur Umsetzung zu schreiten.“