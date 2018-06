Rettet die Meere!

Doch nichts ist in Ordnung! Unsere Meere sterben! Etwa 80 Prozent davon gelten als überfischt. Die Fische werden in Massen und zu früh gefangen, sodass sie sich nicht einmal fortpflanzen können. Wir schütten Tonnen an Plastikmüll in die Ozeane, der sich zu treibenden, riesigen Inseln formiert. Unfassbare 93 Prozent der Eissturmvögel haben Plastikteile im Magen. Erst vor wenigen Wochen wurden ein gestrandeter Wal und eine Wasserschildkröte entdeckt. Todesursache: Ihre Körper waren voller Plastik. Hinzu kommen Öl, organische Schadstoffe , aber auch Düngemittel aus der Landwirtschaft die mit den Flüssen den Weg in die Ozeane finden. Einem weiteren Problem stellt sich nun sogar die UNO: Lärm! Schiffsverkehr, Militär oder die Suche nach Öl treiben den Lärmpegel in den Meeren in Höhen, die mit dem Start eines Jets vergleichbar sind. Das Resultat: Die gesamte Untersasserfauna leidet. Gehör und damit Orientierungsverlust, niedrige Fortpflanzung oder Strandung der Wale sind die Folge. Ein globales Schutzabkommen, ähnlich dem Pariser Klimavertrag, wäre eine Möglichkeit, unsere Meere noch zu retten - bevor es zu spät ist!