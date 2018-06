Innsbrucker „Höll“ für Hobby-Radler freigegeben

Vorsicht ist, wie bisher, für die wenigen Autos geboten, die auf dieser nur für AnrainerInnen zugelassenen Strecke fahren dürfen. Wer den Anstieg der höchsten Schwierigkeitsstufe als RadfahrerIn auf sich nimmt, muss gut im Training sein. „Wir bitten Autofahr und Radfahrer darum, Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und auf die eigene Gesundheit zu nehmen“, so Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl. Bergab bleibt das Radfahren wie bisher verboten, für PKW gilt ohnehin ein Fahrverbot mit Ausnahme von AnrainerInnen und Tempo 30 auf der Strecke.



Die UCI-Straßenrad-WM 2018 in Tirol findet unter dem Motto „Riding the heart of the Alps“ von 23. bis 30. September statt. Bei den zwölf Rennen messen sich mehr als 1000 Athlen in Mannschaft- und Einzelzeitfahren und in Straßenrennen. Sämtliche Rennen enden in der Landeshauptstadt Innsbruck. Höhepunkte der Veranstaltung sind das Damen-Straßenrennen am Samstag, 29. September, und das Herren-Straßenrennen am Sonntag, 30. September. In der Landeshauptstadt werden umfassende Umleitungsmaßnahmen notwendig sein, an denen die Verkehrsplanung und Verkehrsbehörde der Stadt in enger Zusammenarbeit mit der Exekutive und mit den VeranstalterInnen arbeiten.