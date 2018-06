Auf zur längsten Wasserrutsche Österreichs!

Bereits das dritte Jahr in Folge verwandelt fru fru von NÖM die Schwenkgasse Wien Meidling in einen Erlebnispark der besonderen Art. Auf einer 300 Meter langen Wasserrutsche - die längste und aufregendste in Österreich - können Besucher ab sechs Jahren das Highlight ihres Sommers erleben. Für die nötige Geschwindigkeit sorgt eine extra dafür angefertigte fru fru Startrampe.