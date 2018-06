Wolf an Werdenigg: „Warum nennen Sie keine Namen?“

Sie sei auch mit Klasnic zusammengetroffen, so Werdenigg. Für ihren Fall gelte, dass sie diese Namen aus der Vergangenheit dort, wo es notwendig gewesen sei, dem juristischen System bekannt gegeben habe. „Aber ich wollte das nicht einer ÖSV-Kommission geben, wo ich nicht wusste, was damit passiert.“ Auch in ihrem Fall sei das Vertrauen dorthin nicht so groß gewesen, wie zu staatlichen Einrichtungen.