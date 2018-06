Haben Sie gelogen, Frau Werdenigg?

Kein Vertrauen in Kommission - deshalb keine Namensnennung

In der ZIB 2 am Mittwochabend nannte Werdenigg erstmals einen Grund, warum sie keine genaueren Angaben zu den von ihr erhobenen Missbrauchsvorwürfen macht. Sie habe kein Vertrauen in die Kommission gehabt, erklärte die Ex-Rennläuferin im Gespräch mit Moderator Armin Wolf. Deshalb halte sie die Verdächtigen anonym.