100 Jahre Haft für 71-fachen Mord!

Staatsanwalt und Verteidiger gehen in Berufung

„Natürlich ist die Rechtssystematik offensichtlich in Ungarn eine andere, aber durch das Urteil ist ja bestätigt, dass die Schuldfrage unbestritten ist“, meinte Doskozil. Von Enttäuschung könne man nicht sprechen. „Wichtig war, dass überhaupt die Täter gefasst worden sind, dass sie zur Verantwortung gezogen worden sind. Aber es ist ein bisschen eine Ernüchterung, sagen wir so.“ Die Urteile sind nicht rechtskräftig, denn Staatsanwalt Gabor Schmidt kündigte an, in Berufung zu gehen. Auch die Hauptangeklagten wollen gegen ihre Verurteilung wegen Mordes vorgehen.