25-Jährige stürzte mit Auto 20 Meter ab

Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine 25-Jährige Mittwoch am späten Nachmittag auf der Buchener Landesstraße in Fahrtrichtung Telfs mit ihrem PKW rechts von der Straße ab und stürzte etwa 20 Meter über steiles Gelände ab. Die Lenkerin wurde dabei erheblich verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.