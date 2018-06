Opferstock war nur Zierde: Dieb ging leer aus

Damit hat dieser Dieb wohl nicht gerechnet! Montag suchte ein noch unbekannter Täter die Pfarrkirche in Innsbruck-Hötting heim. Er hatte es auf den Opferstock abgesehen, der auf einer Marmorsäule angeschraubt war. Der Dieb warf die Säule um und riss den Opferstock herunter. Dann suchte er das Weite. Freude dürfte der Gauner mit dem Opferstock keine haben. Denn dieser ist leer und war nur zur Zierde an dem Platz aufgestellt worden. Der Sachschaden in der Kirche ist dennoch groß.