Scheidung bei den Beckhams?

David in Flirtlaune

Nicht zum ersten Mal. Viele Paare brauchen ja immer wieder einen Anstoß von außen, damit sie neu zusammenfinden, wenn es innen kriselt. Bei den in London lebenden Beckhams wirken sichtlich mediale Spekulationen über eine Trennung als Beziehungskitt. Ungefähr im Jahresrhythmus poppt das Gerücht auf, die britische Vorzeige-Familie sei am Zerbrechen. Meist gibt es auch tatsächlich deutliche Indizien, dass sich Vic & Dave wieder einmal schwer miteinander tun. Ungeachtet ihrer Kinder Brooklyn, 19, Romeo, 15, Cruz, 13, und dem Nesthäkchen Harper, 6.