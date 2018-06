Italiener von zurückrollendem Lkw getötet

Das tragische Unglück passierte, nachdem der Italiener gegen 21 Uhr ein Sattelkraftfahrzeug am Parkplatz der „ROLA“ in Gries am Brenner abgestellt hatte und dann den Sattelauflieger von der Zugmaschine abkoppelte. Er dürfte beim Entkoppeln des Aufliegers die Druckluftleitung nicht getrennt haben. Dadurch konnte der Anhänger nicht automatisch bremsen. Somit begann er auf dem leicht abschüssigen Gelände nach hinten zu rollen. „Der Lkw-Lenker ist dann zurückgelaufen und dürfte versucht haben, den Auflieger händisch zu stoppen bzw. aufzuhalten", sagte ein Beamter der Polizei Steinach am Brenner. Dabei wurde er zwischen dem Sattelzug und dem dahinterstehenden Lkw eingeklemmt. Der Lenker eines deutschen Sattelschleppers versuchte noch, gemeinsam mit einem RoLa-Mitarbeiter, den Italiener wiederzubeleben. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.