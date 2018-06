Nina Burger schreibt bei 6:0-Kantersieg Geschichte

Von Helsinki über Istanbul nach Tel Aviv - und mit sechs Punkten im Fluggepäck zurück nach Wien! Nach dem 2:0 am Freitag in Finnland gewann Österreichs Frauen-Nationalteam auch das WM-Qualifikationsspiel in Israel mit 6:0. Stürmerin Nina Burger sorgte mit ihrem 104. Einsatz im ÖFB-Teamtrikot für einen historischen Moment. Keine Spielerin und kein Spieler hat mehr Partien auf dem Konto!