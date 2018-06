Von Balkon gestürzt und lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich Dienstag Abend in Scheffau am Wilden Kaiser. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte ein 24-Jähriger aus Ungarn von einem Balkon im ersten Stock ab. 3,5 Meter ging es im freien Fall in die Tiefe, bevor der junge Mann auf einem Betonboden aufschlug. Durch den Aufprall erlitt der 24-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.