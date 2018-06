Nach Hooligan-Attacke: Spieler verlassen Sporting

In separaten Schreiben hätten die Profis die „Motive“ offenbart, um ihre Verträge aufzulösen. Aufgeführt wurden dabei die Fan-Attacken (im Video) vor einigen Wochen, als zahlreiche vermummte Chaoten bis in die Umkleidekabine eingedrungen waren und Spieler bedroht und sogar physisch bedrängten hatten. Dost, in der abgelaufenen Saison mit 34 Toren Torschützenkönig seines Teams, erlitt dabei sogar eine Kopfverletzung.