Wirt wegen Plakat von Strache und Hofer geklagt

Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Verkehrsminister Norbert Hofer (beide FPÖ) gegen einen Tiroler Lokalbetreiber - so lautete das „Match“ am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht. Die Spitzenpolitiker hatten den Tiroler geklagt, weil dieser im Eingangsbereich seines Lokals in Sölden kurzzeitig ein Plakat von Strache und Hofer mit der Aufschrift „Wir müssen draußen bleiben“ affichiert hatte. Ein Vergleich kam am Dienstag nicht zustande. Das Urteil wird schriftlich ergehen, verlautete die Richterin. Die FPÖ-Politiker hatten auf Unterlassung, Veröffentlichung und Schadenersatz geklagt. Die begehrte Streitsumme betrug 10.000 Euro.