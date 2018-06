Freispruch nach Irrtum bei DNA-Abgleich

Wie die „Krone“ berichtete, fand sich die DNA-Spur auf einer Taschenlampe, die beim Einbruch zurückgelassen worden war. Ein europaweiter Abgleich führte zu einem „Treffer“ in der slowakischen DNA-Datenbank. Konkret zum Unternehmer, der daher im April erstmals auf der Anklagebank in Innsbruck Platz nehmen musste. Verteidiger Hermann Holzmann beantragte damals einen neuen DNA-Test in Tirol, den das Gericht gleich im Anschluss durchführen ließ. Wie berichtet, lag kürzlich das klare Ergebnis vor: Der Unternehmer, der sich diesmal entschuldigen ließ, ist nicht ident mit dem Spurenverursacher auf der Taschenlampe. Nach wenigen Minuten fiel am Dienstag daher ein klarer Freispruch.