In Innsbruck keine eigenen Deutschklassen geplant

ÖVP: „SPÖ solle sich an Gesetze halten!“

Gar nicht glücklich ist die Innsbrucker ÖVP mit der Ankündigung von Mayr, die Deutschförderklassen in Innsbruck nicht umzusetzen zu wollen. Es sei selbstverständlich, „dass sich alle politischen Verantwortungsträger in der Stadt natürlich an alle Gesetze halten“, betont VP-Stadtparteiobmann Vizebürgermeister Franz X. Gruber. Die SPÖ sei offenbar von der „bundespolitischen Oppositionsarbeit instrumentalisiert“ und gönne sich offensichtlich einen „besonders kreativen Interpretationsspielraum“, was das Innsbrucker Koalitionsübereinkommen betrifft.