Sanfte Fragen an die sieben Regierungsmitglieder

Die Abgeordneten konfrontierten ihn mit Dauerbrennern. „Die Autofahrer wurden bisher immer als Teil des Problems gesehen“, so Marlene Svazek (FP). Für Schnöll ist Mobilitäts-Mix das Stichwort. Tempo 80 auf der Autobahn? Schnöll will auf weitere Daten warten und dann über eine Tempo-Differenz zu Lkws nachdenken. Öffis? Der Landesrat denkt an einen Bürgerrat. Und die kaputten Straßen? „Da müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen.“ Ein Kilometer kostet in der Sanierung 400.000 Euro.