Streit am Strand: Gast baut sein eigenes Reich

In den Kranebitter Auen bei Innsbruck wird seit Jahren der Freikörperkultur gefrönt. Der Strandbereich am Ufer gehört zum öffentlichen Wassergut, ist für alle zugänglich und kann zur Erholung genützt werden. Was passiert aber, wenn Besucher den Wohlfühlfaktor ausbauen und sich ihr eigenes Reich schaffen? Die „Krone“ war vor Ort.