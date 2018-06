Tenniskönig Dominic Thiem schlägt im Ennstal auf

Auch wenn es im Finale gegen den spanischen Sandplatzkönig Rafael Nadal nicht zum Titel gereicht hat: Mit seinem Finaleinzug bei den French Open in Paris hat Dominic Thiem österreichische Tennis-Geschichte geschrieben. In gut einem Monat, am 16. Juli, wird er im obersteirischen Wörschach aufschlagen. Die jüngsten Erfolge haben das Interesse daran nochmals so richtig angeheizt.