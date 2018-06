Morddrohungen aus Türkei gegen Bundeskanzler Kurz

In diversen Internet-Plattformen sind von den Verfassungsschützern und bei der Terrorbekämpfung diverse Drohungen gegen den Kanzler registriert worden. In den Botschaften ist davon die Rede, dass sich Kurz auf „seinen Tod vorbereiten soll“, dass „er Krieg will“, und er eine Marionette der Zionisten und von Mördern sei. Er sei kein Christ, sondern Jude und ein Sklave der Freimaurer - so und ähnlich lauten die Mitteilungen an den Kanzler. Versehen sind die Drohungen mit Teufelsfratzen oder der türkischen Flagge.