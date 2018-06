Experten: Wetterumschwung fällt drastisch aus

Morgen folgt Dauerregen

Doch die Gefahr ist dann noch nicht vorbei, denn der Mittwoch soll in Tirol kräftigen Dauerregen bringen. „Vor allem kleine Bäche können gefährlich anschwellen und im Bergland sind lokale Vermurungen zu befürchten“, so der Meteorologe. Abseits extremer Folgen darf man sich über ein „Durchatmen“ freuen: „Man kann die aufgeheizte Wohnung endlich ausgiebig lüften“, rät Spatzierer. Denn schon am Donnerstag beruhigt sich das Wetter und am Freitag nähern sich die Temperaturen schon wieder dem sommerlichen Niveau.