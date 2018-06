Auf die Hitze folgen Gewitter, Regen und Hagel

Tief aus Skandinavien sorgt für Abkühlung

Danach kommt ein Tief aus Skandinavien zum Zug, das auch in der Alpenrepublik ordentlich zuschlagen wird. „Am Mittwoch setzt sich in ganz Österreich die kühlere Luft durch“, prognostiziert Manfred Spatzierer von der privaten Wetterstation UBIMET. Das bedeutet, in Wien und Umgebung werden sich die Höchsttemperaturen um die 20 Grad bewegen.