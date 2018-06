Für Thiem geht es in der Weltrangliste bergauf

In der Wertung des Tennis-Kalenderjahres steht nun ebenfalls der Name Nadal ganz oben. Der Mallorquiner führt das „Race to London“ vor dem Deutschen Alexander Zverev an, Thiem machte einen Platz gut und ist neuer Fünfter. Durch die üppige Punkteausbeute bei den Turnieren von Paris und Lyon fehlen dem Niederösterreicher auf den drittplatzierten Roger Federer nur noch 125 Punkte.