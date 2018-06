Thiem: „Revanche gegen Nadal mein großer Traum“

Am Montag fliegt Dominic mit seinem Team zurück nach Österreich und freut sich auf ein paar Tage Tennis-Pause. Am Wochenende geht es für ihn nämlich gleich weiter zum nächsten Turnier, beim Klassiker in Halle steigt Thiem in die Rasen-Saison ein. „Das wird wieder ein ganz anderes Tennis sein, da muss ich mich umstellen.“