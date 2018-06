Geldwechsel-Räuber von Polizei ausgeforscht

Ein hilfsbereiter Grieche (46) wurde am Samstag vor einem Geldinstitut in Innsbruck von einem vorerst unbekannten Mann ausgeraubt. Der Täter schnappte sich im Zuge eines fingierten Geldwechsels knapp 100 Euro, schlug mit der flachen Hand seinem Opfer ins Gesicht und flüchtete. Doch bereits am Sonntag konnte die Polizei mit einem 25-jährigen Rumänen einen Tatverdächtigen ausforschen. Wo sich dieser allerdings aufhält, ist derzeit nicht bekannt.