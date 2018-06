Vereinskassier überwies 2000 Euro an Betrüger

Eine Reihe von Kassieren von Tennisclubs in ganz Tirol gerieten in den vergangenen Tagen ins Visier von Betrügern: Sie erhielten E-Mails, in denen sie zur Zahlung von vierstelligen Euro-Beträgen an eine ausländische Bank aufgefordert wurden. Die Gemeinheit daran: Die Betrüger gaben sich als Obmann des jeweiligen Vereins aus, so dass der Kassier glauben musste, das E-Mail bzw. die Zahlungsaufforderung stammt direkt von ihm. In einem Fall wurden tatsächlich mehr als 2000 Euro auf ein ausländisches Konto überwiesen, nachdem der Kassier ein weiteres Mal die Aufforderung erhalten hatte. Die Polizei rät in solchen Fällen um persönliche Kontaktaufnahme mit dem Obmann bzw. der Obfrau.