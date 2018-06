Aus für Schweizer Winterspiel-Kandidatur 2026

An der Abstimmung beteiligten sich rund 63 Prozent der 214.000 Wahlberechtigten. Zuletzt fanden 1948 Olympische Winterspiele in der Schweiz statt, damals in St. Moritz. Im Rennen um die Austragung der Spiele in acht Jahren gibt es für Graz/Schladming damit nur noch fünf Konkurrenten: Italien mit Turin und Mailand, Schweden mit Stockholm, die Türkei mit Erzurum, Kanada mit Calgary und Japan mit Sapporo. Die Entscheidung fällt im Herbst 2019.