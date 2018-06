Drogendealer raubten Teenager in Linz aus

Um 0.20 Uhr am Sonntag hatte das 16- bis 20-jährige Trio den jungen Mühlviertler abgepasst, nachdem dieser gerade vom Bankomaten Geld behoben hatte. Sie sprachen ihn an, forderten ihn an, mitzukommen. Am Parkplatz der Kunst-Universität boten die Zuwanderer dem 17-Jährigen Drogen zum Kauf an. Als er diese ablehnte, drückte einer der Täter ihn zu Boden, trat mit dem Fuß gegen den Kopf. Nach weiteren Schlägen raubten die drei Burschen ihrem Opfer 33 Euro aus der Geldtasche und flohen. Eine Fahndung blieb erfolglos.