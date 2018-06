Lenny Kravitz: Zwischen Genie und Schlampigkeit

Allgemein überlässt er seinen Instrumentalisten oft das musikalische Rampenlicht, um sich immer wieder in Posen zu werfen, oder seine berüchtigten Hüftschwünge in der engen schwarzen Lederhose zu zelebrieren. Den gerade 18 Jahre alt gewordenen Chris beschenkt er auf der Bühne mit einem Selfie, während er die rund 6.600 Fans in der Stadthalle ein Ständchen singen lässt. „Bitte die Wiener Version und nicht auf Englisch“. Dass durch all diese Einlagen und Unterbrechungen manchmal der Vibe des Konzerts verloren geht, ist ärgerlich, doch immer wenn man sich darüber mokieren möchte, knallt uns der Entertainer einen Megahit wie „Always On The Run“ oder „Where Are We Runnin‘?“ vor die Füße, um sofort jegliche Zweifel ad absurdum zu führen.