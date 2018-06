Thiem im Finale: Bresniks Traum wurde Wirklichkeit

Davon waren auch Scouts, die für Ausrüsterfirmen junge Spieler unter Vertrag nehmen, überzeugt. Schon als Teenager hatte Dominic seinen ersten guten Deal in der Tasche. Nur einige Experten aus Österreich, damals sogar in führender Position beim Tennis-Verband im Einsatz, zweifelten an der Zusammenarbeit zwischen Thiem und Bresnik. Immer wurde auch der Coach infrage gestellt, ob seine Methoden auch die richtigen seien, um den Lichtenwörther in die Weltspitze zu führen.