Max Verstappen dominiert in Montreal nach Belieben

Zumindest im ersten Training war von einem Nachteil nichts zu bemerken. Der 33-Jährige hatte seine Bestzeit auf den ultrasoften Reifen gefahren und lag nur knapp hinter Verstappen. Der Niederländer war auf den schnelleren Hypersoft-Pneus unterwegs. Die Favoritenrolle für das Rennen hatte Hamilton aber Vettel überlassen. Doch so richtig untermauern konnte der Deutsche die Rolle nicht. „Wir haben alles dabei, was wir haben. Wir werden das spätestens am Samstag offenlegen“, hatte er schon zuvor mit Blick auf die Qualifikation am Samstag gesagt. „Und dann sehen wir, wo wir sind.“