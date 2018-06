Trump und Kim treffen sich auf „Insel des Todes“

Hasstiraden und Versöhnungsgesten

Normalerweise werden die Inhalte internationaler Gipfel, wie etwa das G7-Treffen unmittelbar zuvor in Kanada, über viele Monate vorbereitet. Für die Begegnung in Singapur blieb gerade mal ein Vierteljahr, in dem es an neuen Hasstiraden, gefolgt von Versöhnungsgesten, nicht mangelte. Höhepunkt war Trumps zwischenzeitliche Absage. Nun, kurz vor Beginn, ist, abgesehen von allen Sachfragen, auch das Protokollarische noch immer nicht abschließend geklärt.