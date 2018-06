Die USA zogen mehrere Diplomaten aus China ab

Das US-Außenministerium hat am Mittwoch bekannt gegeben, aus Sicherheitsgründen mehrere Diplomaten aus China zurück in die USA geholt zu haben. Mindestens ein Botschaftsmitarbeiter hatte in der Stadt Kanton über Kopfschmerzen geklagt, nachdem sie Ende Mai „unnormale Geräusche“ gehört hatten. Die Diplomaten sollen nun in ihrer Heimat eingehend medizinisch untersucht werden, teilte Heather Nauert, die Sprecherin des Außenministeriums, mit.